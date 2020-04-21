"Так как я увлекаюсь компьютерными играми, недавно прочитал автобиографию украинского киберспорстмена. Как проживает спортивную жизнь футболист, я знаю. А как киберспортсмен — нет. Теперь узнал. Прочитал книгу про Северную Корею. И третья — "Майн Кампф". Хотелось понять, что могло сподвигнуть Гитлера на такие страшные вещи.
Откуда у меня любовь к литературе? Ну а что ещё на сборах делать? Только читать. Про Вторую мировую прочитал много книг, про политику 90-х. Что касается Второй мировой и важных персон, прочитал, наверное, всё возможное", — цитирует Панюкова "Спорт-Экспресс".
Андрей Панюков выступает за "Урал" с 2018-го года, перейдя из "Зенита" на правах аренды, а затем в качестве полноценного трансфера за 300 тысяч евро. 25-летний форвард подписал контракт до 2023-го года. Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Панюкова 4 гола и одна результативная передача в 17-ти матчах за "Урал" в РПЛ.
"Урал" после 22-х туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 25 очков. В данный момент российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Панюков рассказал, что прочел "Майн Кампф", чтобы понять мотивы Гитлера
Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал, чем занимается во время карантинаи из-за коронавируса.
Фото: РИА Новости
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