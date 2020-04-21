"Даже если РПЛ вернется в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться.
Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне: либо позже, либо вообще решат завершить досрочно.
Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнет пойти на стадион?" — цитирует Мостового "Чемпионат".
В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. Все ведущие европейские лиги также находятся на паузе. Продолжают играть в футбол только в Высшей лиге Белоруссии.
После 22-х туров в РПЛ лидирует питерский "Зенит".
По актуальным данным в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом. 456 человек погибло. 3 873 - выздоровело.
Вчера появилась информация, что российские клубы в ближайшее время рассмотрят вариант возобновления чемпионата при пустых трибунах.
27 апреля клубы РПЛ обсудят возобновление сезона без зрителей
"Какой человек рискнет пойти на стадион?" Мостовой - о матчах РПЛ при пустых трибунах
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное возобновление РПЛ без зрителей.
Фото: Getty Images
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