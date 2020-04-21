Уткин: проще допроситься до Бога, чем до президента

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал отмену парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Фото: РИА Новости

"Я бы сказал, что в данном случае общение Владимира Путина с народом отчасти бесполезно. Потому что если вы обратили внимание, он с народом-то и не общается. Каждый раз следует разъяснение, что нет, это встреча на конференции губернаторов Дальневосточного, Закавказского края, мы объединили по общности проблем, потому что в одном случае горы есть, в другом нет, поэтому они очень похожи. Где-то он там выступает перед какими-то другими людьми.



В этом-то и есть очень большой фокус. В последний раз, когда Владимир Владимирович общался с людьми, и это произвело какое-то впечатление, это было, когда какая-то женщина очень долго выговаривала, и его еще с затылка в это время снимали почему-то. Видимо, это было какая-то любительская съемка, хотя непонятно, кто может любительски снимать из-за спины у президента.



Понимаете, человек, который строит вертикаль, он должен понимать, чем тщательней он ее строит, тем дальше он от основания вертикали. А у основания вертикали находимся все мы.



Мы часто иронизируем, что у президента есть друзья, которые получают все – государственные заказы и так далее, – а остальные не получают ничего.



А вот сейчас вы меня спрашиваете, почему нужно, чтобы какая-то ветеранская организация… что за организация, каких она объединяет ветеранов? Ветеранов вообще осталось, бог знает, сколько, мало совсем.



Понимаете, может быть, президент у нас так реагирует на просьбы. Мы же знаем, что президент сам по себе… но вот если его попросить… Друзья могут просить чаще, они же ближе – и получают все.



Кстати, у меня такое ощущение бывает чисто бытовой, вы знаете, что у нас газопроводы по стране просто завиваются кольцами просто каким-то образом. И в этом есть определенная выгода. Я тоже прекрасно понимаю. Но просто люди могут попросить президента.



Вот вы можете попросить президента? Я, например, не могу. Я человек неверующий, но, в принципе, мне кажется, что до бога проще допроситься, чем до президента", — сказал Уткин в эфире радио "Эхо Москвы".