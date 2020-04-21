"Сейчас наблюдаю за чемпионатом Беларуси. Смотришь, а там четыре человека на трибуне где-то кричат. С одной стороны, завидно, что играют в футбол. А с другой, мы смотрим таблицу, там не пойми что: какие команды выигрывают, какие проигрывают.
Цены на нефть? Людей это вообще не касается. Они как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут продолжать. В данной ситуации, цена на нефть — не самое страшное, что может произойти. Понятно, что кто-то потеряет миллиарды, а что делать? Люди жизни могут потерять, как и рабочие места, семьи, деньги — вот это страшно", — цитирует Мостового "Чемпионат".
В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. Все ведущие европейские лиги также находятся на паузе. Продолжают играть в футбол только в Высшей лиге Белоруссии.
По актуальным данным в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом. 456 человек погибло. 3 873 - выздоровело.
Мостовой: цены на нефть людей не касаются. Они как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут жить
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что снижение цен на нефть не отразится на уровне жизни россиян.
Фото: Р-Спорт
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