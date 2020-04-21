"Конечно, все мы рады информации о возможном возобновлении чемпионата России в период с середины июня по середину июля. Спортивный принцип желательно соблюсти, и оставшиеся восемь туров нужно доиграть, вопросов быть здесь не может. Однако перед тем, как принимать окончательное решение, всем футбольным функционерам нужно решить много всего, чтобы существующие сейчас проблемы остались в этом сезоне и не перешли на следующий", — цитирует Газизова "Р-Спорт".
"Уфа" после 22-х туров находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Вадима Евсеева набрали 27 очков. В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
По актуальным данным в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом. 456 человек погибло. 3 873 - выздоровело.
Вчера в СМИ появилась информация, что российские клубы в ближайшее время рассмотрят вариант возобновления чемпионата при пустых трибунах.
27 апреля клубы РПЛ обсудят возобновление сезона без зрителей
Газизов: возобновить РПЛ надо так, чтобы не потерять следующий сезон
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ.
Фото: Молодежная газета
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