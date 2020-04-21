— Сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура.
Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца, — цитирует Тарханова "Чемпионат".
65-летний Тарханов ранее тренировал "Пахтакор", "Спартак", ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Сатурн", "Ахмат", "Нику", "Ветру", "Кубань", "Химки", "Урал" и "Славию".
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 642 человек в России выявили коронавирусную инфекцию. Всего в стране 52 763 заболевших. 3 873 человека вылечилось, 456 - умерло.
Тарханов: сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Коронавируса нет
Экс-главный тренер московского ЦСКА, а ныне вице-президент "Пюника" Александр Тарханов рассказал о том, что попал в больницу.
Фото: ФК "Урал"
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