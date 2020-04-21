— Карпин в "Локомотиве" — это невозможно исполнить. Карпин — спартаковец. Его никогда не примут в "Локомотиве". Я думаю, что в клубе никогда на это не пойдут. Мы лучше примем Черевченко, Маминова, Пашинина. Есть много тренеров, которые ни в чем не уступят Карпину.
Мы можем выиграть и без Карпина. Он что панацея? Я вообще не считаю Карпина очень сильным тренером. Что он выиграл? Ну-ка покажите мне. Показать пока нечего, — рассказал Наумов в интервью "Спорт день за днём".
О переговорах 51-летнего Карпина и "Локомотива" первым сообщили итальянские СМИ.
Эту информацию уже успели прокомментировать председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, комментатор Дмитрий Губерниев и футбольный блогер Василий Уткин.
Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 год, а также с 2012 по 2014.
Экс-президент "Локо" Наумов: Карпин — спартаковец. Его никогда не примут в "Локомотиве"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слухи о переходе наставника "Ростова" Валерия Карпина в московскую команду.
Фото: Rusfootball.info
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