— Думаю, трансферный рынок упадет. И я допускаю, что аппетиты "Локомотива" по поводу Миранчука упадут. Если раньше хотели до 40 миллионов, то сейчас аппетиты упадут. И "Ювентус" может получить игрока, который соответствует качеству, довольно молодой. И вопрос уже к Алексею, готов ли он идти и бороться за место в составе. Но при этом у него потрясающая репутация в Италии.
Его реально знают хорошо по всей стране, и "Наполи", и "Лацио". Думаю, что Миранчук в Италии правильная история. Учитывая, что у него контракт до 2021 — то он может перейти. Если "Локомотив" не решит продлить контракт. По Миранчуку — двери в Европу, в Италию открыты, — цитирует Арустамяна "CЭ".
24-летний Миранчук в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал пять голевых передач в 19 матчах чемпионата России.
Сезон был приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. За последние сутки у 5 642 человек в России выявили коронавирусную инфекцию. Всего в стране 52 763 заболевших. 3 873 человека вылечилось, 456 - умерло.
Арустамян: думаю, что Миранчук в Италии правильная история. Его реально знают хорошо по всей стране
Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может уехать в Европу.
Фото: Rusfootball.info
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