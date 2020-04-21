— В Италию я верю. Знаю, что к Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов. В восторге от него был Капелло, который в нем души не чаял. Представьте, какая репутация у Кокорина у итальянских клубов из-за Капелло. Главная проблема его для Италии — что он не член Евросоюза. Но у Кокорина много таланта, легко вижу его в Италии, — цитирует Арустамяна "СЭ".
Напомним, 29-летний футболист принадлежит "Зениту". Вторую половину нынешнего сезона Кокорин проводит в аренде в "Сочи", где за четыре матча чемпионата России забил три гола и отдал две голевые передачи.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 642 человек в России выявили коронавирусную инфекцию. Всего в стране 52 763 заболевших. 3 873 человека вылечилось, 456 - умерло.
Арустамян: к Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов. У него много таланта, легко вижу его в Италии
Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что нападающий "Сочи" Александр Кокорин может продолжить карьеру в итальянском клубе.
Фото: РИА Новости
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