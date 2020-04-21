— Все наскоро сделанное часто дает сбои. Да еще человеческий фактор сработал. К счастью, уже на следующий день не было ни столпотворения в метро, ни диких пробок на въезде в город. К введению пропусков отношусь с пониманием. Жесткие ограничения необходимы, а то складывается впечатление, что многие до сих пор не осознают, насколько опасен этот проклятый вирус.
Таким людям хочется сказать: "Посмотрите на бедных врачей. С кровоподтеками от масок, сутками не спят. Хотя бы их пожалейте! Они отдают часть своей жизни, спасая наши", — цитирует специалиста "СЭ".
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 642 человек в России выявили коронавирусную инфекцию. Всего в стране 52 763 заболевших. 3 873 человека вылечилось, 456 - умерло.
Хохлов: посмотрите на бедных врачей. Хотя бы их пожалейте! Они отдают часть своей жизни, спасая наши
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о ситуации в московском метро в первый день пропускного режима.
Фото: ФК "Динамо"
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