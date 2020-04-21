В частности, у Черчесова спросили, что нужно сделать вратарю, чтобы выиграть "Золотой Мяч".
— Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году, — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.
Всю свою карьеру с 1950 по 1971 год Яшин провёл в московском "Динамо".
Черчесов рассказал, что нужно сделать вратарю, чтобы выиграть "Золотой Мяч"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы болельщиков.
Фото: футбольный архив
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