Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев ответил на вопрос о том, согласился бы ли он на работу в сборной России.
"Если появится такая возможность, тогда и будем разговаривать. Я живу сегодняшним днем.
В какой момент понял, что могу стать тренером? После карьеры футболиста попробовал поработать в агентской сфере. Не могу сказать, что это не моё, но все же там всё происходит вне футбольного поля. Как закончил играть, пошел учиться на тренера", - цитирует Евсеева "Матч ТВ".
Вадим Евсеев работает главным тренером "Уфы" с 2019-го года. После 22 туров его команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Евсеев: сборная России? Если позовут, будем разговаривать
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