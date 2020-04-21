"Федун очень сильно отсеивает информацию о том, кто первый сказал об увольнении Карреры. Ему должно что-то говорить только близкое окружение. Первым, кто ему об этом сказал, думаю, был Андрей Федун. Он никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером. Думаю, что первым заговорил об этом именно он", - сказал Гурцкая.
Массимо Каррера, который сейчас тренирует АЕК, возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионат России и Суперкубок страны.
Тимур Гурцкая: брат Федуна никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером
Агент Тимур Гурцкая в интервью на YouTube-канале "Футбольный биги" заявил, что брат владельца "Спартака" Леонида Федуна Андрей выступал за увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.
Фото: AP
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