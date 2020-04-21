Ранее появилась информация, что авиакомпания "Россия" выразила желание продолжить сотрудничество с "Зенитом".
- Наличие такого стабильного партнера с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество.
У нас большие планы, включая появление нового "Зенитолета". Конечно, мы не можем не корректировать эти планы с обеих сторон. Самое главное, чтобы мы начали летать по России в футбольные центры, для начала надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями, — приводит слова Медведева ТАСС.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают "Локомотив" и "Краснодар" на 9 баллов.
Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. 27 апреля клубы РПЛ обсудят возобновление сезона без зрителей.
По актуальным данным в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом. 456 человек умерло. 3 873 - выздоровело.
Медведев: большинство наших спонсоров собираются продолжить с нами сотрудничество
Гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что несмотря на пандемию коронавируса большинство спонсоров не откажутся от поддержки клуба.
Фото: ТАСС
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