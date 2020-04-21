Президент "Ахмата" Даудов побрился налысо (фото)

Президент "Ахмата" Магомед Даудов принял эстафету у Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и побрился налысо.

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- Ассаламу алайкум! Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету, — написал Даудов в своем Instagram."Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Игоря Шалимова набрали 20 очков.Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.