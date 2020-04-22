"Есть ли мысли попробовать свои силы за границей? Конечно есть, очень бы хотелось. У меня на самом деле даже были варианты перед переходом в "Динамо", когда хороший отрезок в "Тосно" провел. Варианты были, но все не предметные – был какой-то интерес, присылали даже из клубов бумаги, но до контракта не дошло.
Конечно, хотелось бы себя попробовать, потому что с тем же Федей общаюсь и он говорит, что это космос, другой уровень. Каждый должен попробовать себя. Понятно, что когда ты выходишь против "Реала", это совершенно другие эмоции и другое восприятие футбола в общем", — цитирует Маркова "Бизнес Online".
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Евгения Маркова 4 гола в 14-ти матчах за "Рубин", в котором он выступает на правах аренды из "Динамо".
Ранее Марков выступал за московское "Динамо", "Тосно", "Енисей", и "Зенит-2".
Действующий контракт 25-летнего форварда с казанским клубом рассчитан до конца сезона, затем Марков вернется в "Динамо", контракт с которым у него подписан до 2012-го года.
Transfermarkt оценивает Евгения Маркова в 1,2 миллиона евро.
Марков: хотелось бы попробовать себя в Европе. Смолов говорит, что это другой уровень
Нападающий "Рубина" Евгений Марков рассказал, что планирует поиграть в одном из европейских клубов.
Фото: ФК "Рубин"
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