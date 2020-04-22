"Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с "Зенитом".
Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю.
Понятно, что я небедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал", — цитирует Кокорина Bobsoccer.
Кокорин находился в СИЗО, а затем в колонии с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года, когда вышел по УДО.
Во второй части сезоне 2019/2020 Александр Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". В 4-х матчах за новую команду 29-летний нападающий забил 3 мяча и отдал две результативные передачи.
Летом у Кокорина заканчивается контракт с "Зенитом". Сообщается, что "Сочи" хочет оставить нападающего у себя в клубе. Также одним из претендентов на нападающего является "Локомотив", воспитанником которого является Кокорин.
"Ставлю точку в финансовых вопросах с "Зенитом". Кокорин рассказал, что не получал зарплату, когда был в тюрьме
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся на правах аренды в "Сочи", рассказал, выплачивал ли питерский клуб ему зарплату во время его нахождения в тюрьме.
Фото: "СЭ"
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