"Buon Compleanno". "Спартак" поздравил Массимо Карреру с днём рождения (фото)
"Спасибо", — ответил на русском языке Массимо Каррера.
Сегодня итальянцу исполнилось 56 лет.
Напомним, что Каррера работал в "Спартаке" с 2016-го по 2018-й год. Сначала итальянец был помощником в тренерском штабе Дмитрия Аленичева, но после его увольнения встал у руля московского клуба и привёл его к первому чемпионству за 16 лет. В 2017-м году Каррера завоевал со "Спартаком" Суперкубок России. В октябре 2018-го года совет директоров "Спартака" объявил об отставке Карреры.
В декабре 2019-го года Каррера возглавил греческий АЕК, подписав контракт на два года.
Каррера на русском языке поблагодарил "Спартак" за поздравления с днём рождения
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, поблагодарил московский клуб за поздравления с днём рождения.
Фото: AP
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