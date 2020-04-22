"ЦСКА и Кирилл Набабкин продлят договор до окончания сезона, инициатива была обоюдная. В дальнейшем, после возобновления чемпионата вернемся к разговору о продлении контракта. Есть обоюдное желание. Сейчас у клуба много дел и как у многих финансовые потери. У Кирилла, как и у всех игроков тоже все непросто, ведь они не могут тренироваться с командой и играть", — цитирует Минасова Sport24.
Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с декабря 2009-го года, перейдя на правах свободного агента. Ранее защитник выступал за ФК "Москва".
Всего в составе ЦСКА Набабкин провёл 242 матча, забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач. С московским клубом Набабкин трижды стал чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне Набабкин принял участие в 9-ти матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, проведя на поле 468 минут.
Действующее соглашение 33-летнего защитника с "армейцами" рассчитано до конца текущего сезона.
Агент Набабкина рассказал, что ЦСКА продлит контракт с защитником до конца сезона
Агент Арсен Минасов, представляющий интересы Кирилла Набабкина, рассказал, что его подопечный в ближайшее время продлит контракт с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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