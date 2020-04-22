"Так же и реагировал — улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с "Ростовом" на 5 лет, пока Арташес Владимирович здесь, никуда не денусь.
Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти", — сказал Карпин в интервью журналисту Сергею Егорову.
Несколько дней назад итальянское издание Tuttomarcatoweb сообщило, что Валерий Карпин может возглавить московский "Локомотив".
Tuttomercatoweb: "Локомотив" ведет переговоры с Карпиным
Позже председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию.
Мещеряков: Карпин? Это все слухи
Валерий Карпин с 2017-го года возглавляет "Ростов". В текущем сезоне РПЛ его команда после 22-х туров набрала 38 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
"Улыбался, смеялся". Карпин прокомментировал слухи о переговорах с "Локомотивом"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на информацию о его переговорах с московским "Локомотивом".
Фото: МАТЧ ТВ
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