"Динамо" пригласило Владимира Соловьёва на первый домашний матч после карантина (фото)

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Узнали об утерянном интересе Владимира @vrsoloviev Соловьева к московскому «Динамо». ? Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы: - познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке; - посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб; - приобрести клубную атрибутику; - оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире #ДинамоТВ прямо со стадиона. ? Наши двери открыты! ? #ДинамоМосква #твоякоманДа
Ранее журналист Владимир Соловьёв рассказал о своём болении за московское "Динамо".
Соловьёв: я не могу болеть за "Динамо", которое тренирует тренер, чей сынок прыгал на Майдане
"Динамо" после 22-х туров идёт на шестом месте в таблице РПЛ, имея в своём активе 36 очков. Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.