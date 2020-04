"Динамо" пригласило Владимира Соловьёва на первый домашний матч после карантина (фото)

View this post on Instagram

Узнали об утерянном интересе Владимира @vrsoloviev Соловьева к московскому «Динамо». ? Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы: - познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке; - посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб; - приобрести клубную атрибутику; - оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире #ДинамоТВ прямо со стадиона. ? Наши двери открыты! ? #ДинамоМосква #твоякоманДа