После матча, который прошёл 16 февраля 2016 года (0:2), 33-летний футболист, который тогда выступал за "Локомотив", продемонстрировал футболку с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которой также присутствовала надпись "Самый вежливый президент".
— Это моя позиция, вот так я её решил выразить и поддержать нашего президента. У нас на тот момент были непростые отношения с Турцией, — рассказал футболист в эфире телеканала "Матч Премьер".
Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 годы. В феврале 2020 года Тарасов подписал контракт с "Рубином" до конца сезона, но на одной из первых тренировок после перехода получил травму, которая выбила его до конца сезона.
Тарасов объяснил демонстрацию футболки с Путиным после матча с "Бешикташем"
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов вспомнил эпизод из матча "Локомотив" — "Бешикташ" в Лиге Европы.
Фото: "Чемпионат"
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