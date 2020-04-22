— Долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба, — сказано в заявлении армейцев.
— По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет, — рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
В нынешнем сезоне ЦСКА идёт на пятом месте турнирной таблицы, набрав 36 очков после 22 туров. Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Напомним, что стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена" носит имя госкорпорации.
ВЭБ стал владельцем 77,63% акций ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ получила акции московского ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.
Фото: ТАСС
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