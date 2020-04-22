Карпин — о коронавирусе: не надо создавать панику, но и преуменьшать не стоит

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о ситуации с коронавирусом.
Фото: Rusfootball.info
— Не надо создавать панику, но и преуменьшать не стоит. Надо отнестись к этому достаточно серьезно. Наверное, это не чума в том смысле слова, как это было в истории ранее, но безалаберно относиться к вирусу, естественно, нельзя.

Не знаю, как в других местах, наверное, в Москве еще жестче, чем у нас в Ростове. Но у нас за территорию дома выбираюсь, если только в магазин или в клинику, когда надо на медосмотр младшей дочери. И все — домой. Еду или если что-то требуется из вещей, заказываем по доставке, — цитирует Карпина журналист Сергей Егоров.

51-летний Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года. Ранее сообщалось о переговорах тренера с "Локомотивом", над которыми Карпин посмеялся.

Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 236 человек в стране зафиксировали коронавирусную инфекцию. Всего в Российской Федерации 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.


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Теги: Ростов Карпин Коронавирус
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