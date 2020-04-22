— Да, каждый день работаем в режиме онлайн, встречаясь на видеоконференции.
Не представляю, если бы им целый год пришлось тренироваться в таком режиме — это просто невозможно для футболиста. С другой стороны, сейчас не отпуск, не каникулы, когда ты можешь поиграть в теннис или побегать на пляже. Нынешняя ситуация — совсем иное. Мы находимся дома и должны использовать все возможные средства, чтобы постоянно заниматься и держать в тонусе свое тело. В наши дни очень важно, чтобы футболисты каждый день двигались, нормально питались, получали нагрузку, которая поддерживает сердечно-сосудистую систему. У всех игроков "Зенита" есть велотренажеры.
О каком-то конкретном результате тут, понятно, говорить трудно. И это нормально, все зависит от профессионализма самих ребят — возможность тренироваться мы им предоставляем. Если они и сами хотят работать, это одно, если нет … Но вы же понимаете, что когда футболисты выйдут на газон, мы сразу и очень легко все поймем, — рассказал Сканавино в эфире телеканала "Матч ТВ".
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 236 человек в стране зафиксировали коронавирусную инфекцию. Всего в Российской Федерации 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.
До приостановки чемпионата "Зенит" шёл на первом месте, набрав 50 очков после 22-ух туров.
Тренер "Зенита" — о видеотренировках: когда футболисты выйдут на газон, мы сразу и очень легко все поймем
Тренер "Зенита" по физической подготовке Андреа Сканавино рассказал о тренировках игроков команды во время самоизоляции.
Фото: ФК "Зенит"
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