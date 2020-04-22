— Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популизируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что? Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал "Барселону" или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в "Спартаке", взял чемпионство — и все. А что было дальше? Его уволили из команды.
Одно дело Олег Романцев, который принес огромное количество побед красно-белым, да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей!
Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него, — цитирует специалиста News.ru
Итальянскому специалисту сегодня, 22 апреля, исполнилось 56 лет. Он возглавлял "Спартак" с июля 2016 по октябрь 2018 года. Вместе с ним команда выиграла Суперкубок, а также чемпионат России, успех в котором стал для москвичей первым за 16 лет. Сейчас Каррера возглавляет греческий АЕК.
50-летний Юран возглавляет "Химки". Он возглавлял "Спартак" в 2003 году, а также играл в клубе в 1999.
Юран — о Каррере: я не понимаю, почему мы популизируем итальянского тренера, но не популяризируем своих
Главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о бывшем наставнике "Спартака" Массимо Каррере.
Фото: ФК "Спартак"
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