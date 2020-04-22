Гинер: мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал сделку с госкорпорацией ВЭБ.
Фото: ПФК ЦСКА
— Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации.

Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе, — цитирует Гинера сайт клуба.

Напомним, ВЭБ в рамках конвертации долгов ЦСКА стал владельцем 77,63% акций клуба. В честь госкорпорации назван стадион армейцев.


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Теги: ЦСКА Гинер
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