29-летний футболист попытал удачу в бросках и ударах мячей в баскетбольную корзину.
— И не лень тебе было на это неделю потратить? — написал Александр Кержаков под постом.
— Видел все в жизни, — добавил Александр Соболев.
— Минуту 35, — ответил Кокорин.
Полное видео вы сможете найти у футболиста в инстаграме.
Напомним, чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
"И не лень тебе было на это неделю потратить?" Кержаков и Соболев оценили баскетбольные навыки Кокорина
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин показал, как проводит время во время карантина.
Фото: РИА Новости
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