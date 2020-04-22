"Зенит" поздравил Файзулина с днём рождения Бывшему полузащитнику "Зенита" Виктору Файзулину исполнилось 34 года. View this post on Instagram С днем рождения, Виктор! Victor Fayzulin is turning 34 today. Congrats! A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on Apr 22, 2020 at 5:12am PDT 34-летний Файзулин выступал за "Зенит" с 2008 по 2018 год, выиграв Суперкубок и Кубок УЕФА, три чемпионата, два Кубка и три Суперкубка России.В последние годы карьеры Файзулин лечился от травм. Завершил карьеру сразу же после ухода из "Зенита". Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:42 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Файзуллин Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5