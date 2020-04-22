- Для меня "Локомотив" – точно не какая-то красная тряпка. У меня там много друзей, много товарищей. Это не касается некоторых людей, с которыми у меня были свои разногласия, но не по моей вине.
Если буду играть с "Локомотивом", хочу прежде всего принести пользу команде, в которой я буду. Я не стану кому-то что-то доказывать – я доказываю всегда самому себе, – цитирует хавбека сайт Матч ТВ.
Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019. С красно-зелеными игрок выиграл Чемпионат России и трижды стал обладателем Кубка страны.
В феврале 2020 года Тарасов подписал контракт с "Рубином" до конца сезона, но на одной из первых тренировок получил травму, которая выбила его как минимум до лета.
Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 236 человек в стране зафиксировали COVID-19. Всего 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.
Тарасов: для меня "Локомотив" - не какая-то красная тряпка
Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к московскому "Локомотиву".
Фото: Sportbox
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