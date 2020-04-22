- Я считаю, что Азмун полностью готов к итальянскому футболу. Он является нападающим, который забивает голы, он быстр и силён. Сердар произвёл на меня отличное впечатление. Сравнение с Белотти? Они похожи с точки зрения работоспособности, но Азмун более техничен, — цитирует специалиста 100x100napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.
Источник: мадридский "Атлетико" интересуется Азмуном
"Севилья" заинтересовалась нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном
"Наполи" предложил Азмуну контракт на 5 лет
Азмун выступает за "Зенит" с 2019-го года, перейдя из казанского "Рубина" за 12 миллионов евро. Действующий контракт иранца с клубом северной столицы рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Азмуна в 14,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Сердара 14 голов и 7 результативных передач в 29-ти матчах за "Зенит" во всех турнирах.
Каррера: Азмун полностью готов к итальянскому футболу
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун имеет все шансы закрепиться в клубе Серии А.
Фото: ТАСС
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