- Сложнее всего было играть против "Барселоны", когда я играл за "Рубин". Там были Месси, Хави, Иньеста... Это было архисложно. Тем не менее, сыграли достаточно успешно - один раз даже выиграли. Дважды попадали в группу с ними и выглядели достойно, - рассказал Семак в эфире инстаграма "Детского Хосписа".
За свою профессиональную карьеру футболиста Сергей Семак выступал за "ПСЖ", ЦСКА, "Рубин", "Зенит". В составе казанского клуба он встречался с каталонской командой 4 раза на групповом этапе Лиги чемпионов в 2009 и 2010 годах. Один раз "Рубину" удалось выиграть (1:2), два матча завершились вничью (1:1 и 0:0) и один закончился поражением (2:0).
44-летний специалист возглавляет "Зенит" с 2018 года. Вместе с Семаком команда выиграла чемпионат России. Ранее наставник тренировал "Уфу", которую впервые в истории клуба вывел в еврокубки.
Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Семак - о своей карьере футболиста: сложнее всего было играть против "Барселоны"
Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился воспоминанием об игре против "Барселоны" и назвал каталонскую команду самым сложным соперником в своей карьере профессионального футболиста.
Фото: Вечерняя Москва
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