Геркус: взгляните на центр Петербурга, и сравните с тем убожеством, которое оставили после себя большевики

«Русский народ был народом третьего мира, а Ленин вывел его куда-там вперёд». Так нам 70 лет морочили голову и пытаются сейчас морочить. Взгляните на центр Петербурга, столицы «страны третьего мира» и сравните с тем кошмарным убожеством, которое оставили после себя большевики (( https://t.co/dFJkAaFVff