Геркус: взгляните на центр Петербурга, и сравните с тем убожеством, которое оставили после себя большевики

Бывший гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал интервью писателя Захара Прилепина, которое вышло в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.


Прилепин в интервью сказал, что Ленин обрушил мировой империализм.

Илья Геркус являлся президентом московского "Локомотива" с 2016 по 2018. За этот период "железнодорожники" выиграли чемпионство и завоевали Кубок России.

В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Геркус
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