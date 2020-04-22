Геркус: взгляните на центр Петербурга, и сравните с тем убожеством, которое оставили после себя большевики

«Русский народ был народом третьего мира, а Ленин вывел его куда-там вперёд». Так нам 70 лет морочили голову и пытаются сейчас морочить. Взгляните на центр Петербурга, столицы «страны третьего мира» и сравните с тем кошмарным убожеством, которое оставили после себя большевики (( https://t.co/dFJkAaFVff— Илья Геркус (@ilgerkus) April 22, 2020
Прилепин в интервью сказал, что Ленин обрушил мировой империализм.
Илья Геркус являлся президентом московского "Локомотива" с 2016 по 2018. За этот период "железнодорожники" выиграли чемпионство и завоевали Кубок России.
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.