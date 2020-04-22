- Мой лучший друг... Роман Шишкин! Был еще один, пытался говорить со мной по-французски. Он из России, немного говорит по-французски. Павлючен... Павленко!
Общаюсь ли я с ними сейчас? Роман Шишкин - мой лучший друг. В прошлом году он прислал мне немного денег, 150 долларов. У меня была непростая ситуация в Камеруне, я написал Шишкину, и он мне помог. Просто так, безвозмездно. Он - хороший парень. Таким и должен быть друг, - приводит слова Зоа СЭ.
Люк Зоа выступал за "Спартак" с 2004 по 2005. В составе красно-белых камерунец провел всего 3 матча в РПЛ.
Роман Шишкин перешел во вторую команду московского "Спартака" в период зимней паузы из "Торпедо". Контракт игрока и клуба был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Защитник является воспитанником красно-белых. Также за свою карьеру Шишкин выступал за московский "Локомотив", "Краснодар", "Крылья Советов". C 2007 по 2017 вызывался в сборную России.
Экс-защитник "Спартака": Шишкин - мой лучший друг. Он прислал мне просто так 150 долларов
Экс-защитник "Спартака" Люк Зоа рассказал о том, с кем он общался в московской команде чаще всего.
Фото: ProSM.club
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!