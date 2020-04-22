- Вообще я боялся гулять по улицам из-за скинхэдов. Я собирался на тренировку с дублем, автобус на базу отходил от станции метро. Я пришел пораньше, сел на скамейку в парке. Вдруг ко мне подошли три парня. Один из них сказал что-то вроде "ты чего на меня уставился?" и сразу же меня повалили на землю и начали избивать ногами.
Прохожие вызвали скорую помощь. Поставили диагноз: сотрясение мозга. Хулиганов не нашли, но "Спартак" после этого предоставил мне телохранителя на пару недель. Он сопровождал меня, когда я выходил из дома - такой крепкий русский парень. После этого больше ко мне никто не подходил, - приводит слова Зоа СЭ.
Люк Зоа выступал за "Спартак" с 2004 по 2005. В составе красно-белых камерунец провел всего 3 матча в РПЛ и забил автогол в дерби с ЦСКА. 14 матчей Люк Зоа провёл за дубль москвичей. В 2005 году был отдан в аренду в "Анжи".
В "Спартаке" камерунца называли "Тридцать А", так как на футболке по-русски было написано "ЗОА". Также известно, что защитник несколько раз в России подвергался расовой дискриминации.
Экс-защитник "Спартака" Зоа рассказал, как его избили в Сокольниках
Экс-защитник "Спартака" Люк Зоа рассказал о том, как в 2004 году его избили в московском парке Сокольники.
Фото: Sports.ru
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