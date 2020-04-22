— Вы будете добровольно делать прививку от коронавируса, когда она появится? Я — нет, — написал Черданцев в своём твиттере.
В России за минувшие сутки у 4 774 человек выявили коронавирус. Общее число заболевших в стране — 62 773 человека. 4 891 из них вылечилось, 555 — умерло.
Черданцев заявил, что откажется делать прививку от коронавируса
Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своём отношении к будущей прививке от коронавируса.
Фото: инстаграм Георгия Черданцева
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