— Какое лига примет решение, так и будем делать. Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон, — цитирует Иванова "Чемпионат".
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
В России общее число заразившихся составляет 62 773. 4 891 человек выздоровел, 555 — умерло.
Президент "Урала": мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном возобновлении сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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