— Смолов? ФИФА на этот счёт дала понять: ребята, аренды тоже должны продлиться до последнего дня сезона. Это нужно сделать, чтобы всё не рассыпалось, — рассказал Прокопец в интервью "Чемпионату".
30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах полугодичной аренды из "Локомотива".
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Тинькофф Российская Премьер-лига остановлена как минимум до 31 мая.
В России за минувшие сутки у 4 774 человек выявили коронавирус. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране — 62 773 человека. 4 891 из них вылечилось, 555 — умерло.
Юрист объяснил, почему аренда Смолова будет продлена
Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил ситуацию с арендами из-за приостановки чемпионатов.
Фото: ФК "Сельта"
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