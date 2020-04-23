Шунич: Ленин? Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это

Защитник московского "Динамо" Тони Шунич признался, что не знает, кто такой Владимир Ленин.
Фото: РИА Новости
Напомним, что игрок является гражданином Боснии и Герцеговины.

- Пандемия? Остался в России, живу в Куркино с девушкой. Сгонял бы сейчас в Лас-Вегас. Но только без кредитки, только с наличкой. Иначе могу не остановиться.

Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это – Ленин. Может, это и плохо, - приводит слова Шунича пресс-служба клуба.

Вчера, 22 апреля со дня рождения вождя мирового пролетариата исполнилось 150 лет.

В текущем сезоне Шунич провел на поле в рамках РПЛ 16 матчей. "Динамо" после 22-х туров занимает шестое место.


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Теги: Динамо Шунич
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