Напомним, что игрок является гражданином Боснии и Герцеговины.
- Пандемия? Остался в России, живу в Куркино с девушкой. Сгонял бы сейчас в Лас-Вегас. Но только без кредитки, только с наличкой. Иначе могу не остановиться.
Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это – Ленин. Может, это и плохо, - приводит слова Шунича пресс-служба клуба.
Вчера, 22 апреля со дня рождения вождя мирового пролетариата исполнилось 150 лет.
В текущем сезоне Шунич провел на поле в рамках РПЛ 16 матчей. "Динамо" после 22-х туров занимает шестое место.
Шунич: Ленин? Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это
Защитник московского "Динамо" Тони Шунич признался, что не знает, кто такой Владимир Ленин.
Фото: РИА Новости
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