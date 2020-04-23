Напомним, бывшие игроки вместе играли в "Зените".
- Почему пригласил Быстрова? Для меня самое главное, чтобы в моем тренерском штабе были единомышленники.
Люди, готовые отстаивать свою точку зрения, аргументировать. В то же время я знаю, что они не подведут, не предадут, не свернут с того пути, который мы выбрали для нашей кампании.
Сейчас такие люди в моем штабе, Володя – один из них. Поэтому остановил свой выбор на нем, - приводит слова Кержакова "Петербургский дневник".
Напомним, что по ходу игровой карьеры Быстрова у болельщиков "Зенита" были претензии к футболисту из-за его поведения после перехода в московский "Спартак".
"Такие люди не предадут". Кержаков объяснил, зачем взял Быстрова в тренерский штаб сборной
Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков объяснил, почему решил пригласить в свой штаб бывшего партнера Владимира Быстрова.
Фото: ФК "Зенит"
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