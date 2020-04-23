Напомним, РФС приостановил сезон до 31 мая. В РПЛ было сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит".
- Это просто дискуссии – вариант доиграть в четырех городах. Как один из вариантов завершения чемпионата. Из этого можно сделать историю, которую можно попытаться хорошо продать. Ведь понятно, что, скорее всего, мы будем играть без зрителей, а спонсорские контракты надо выполнять.
Можно доиграть чемпионат не в четырех городах на юге, а собраться в Москве и доиграть там, - приводит "Чемпионат" слова Газизова.
Напомним, что сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в России зафиксировано более 60-ти тысяч заражений.
"Уфа" после 22-х туров занимает девятое место.
Газизов: можно собраться в Москве и доиграть сезон там
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о возможных вариантах завершения чемпионата России.
Фото: ФК "Уфа"
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