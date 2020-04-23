Ранее большинство клубов лиги проголосовало за расширение РПЛ до 18-ти команд.
- Последствия пандемии? Тут уместен вопрос о расширении РПЛ – если увеличивать число участников, то за счет кого? Расширение лиги пойдет только во вред, потому что конкурентоспособности это не прибавит.
Большинство команд и так не справляются. Мне кажется, в ФНЛ и ПФЛ будут очень большие проблемы, - приводит "Р-Спорт" слова Бышовца.
Напомним, что сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в России зафиксировано более 60-ти тысяч заражений.
Анатолий Бышовец - великий и ужасный. От Ельцина и папы римского до Лоськова и Евсеева
Бышовец: лидер сборной? Джикия. Дзюба уже едет с базара
Бышовец: расширение РПЛ пойдет только во вред
Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу возможного расширения российской Премьер-лиги.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!