Джикия признался, что смотрел "Дом-2"

По ходу интервью Джикии в инстаграме с журналистом Нобелем Арустамяном в комментарии пришел Александр Соболев и написал: "Расскажи, что тебе нравится "Дом-2".
- Ой, дурак! Заблокируй его, Нобель.
На самом деле мне не зазорно признаться, что я смотрел "Дом-2", когда жил в Дзержинске. Был такой футболист цээсковский — Семен Федотов. Мы смотрели с ним и с Димой Шиловым.
Спокойненько смотрели "Дом-2". Раньше было интересно, - сказал Джикия.
В текущем сезоне Джикия провел в РПЛ 20 матчей и забил гол. "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место.
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия сделал неожиданное признание.
Фото: ФК "Спартак"
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