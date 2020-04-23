Хохлов: в нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного

Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал возможное снижение зарплат в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо"
На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Ряд клубов РПЛ пошел на временное сокращение зарплат.

В России зафиксировано более 60-ти тысяч заболеваний коронавирусом. В мире - более двух с половиной миллионов.

- В будущем зарплаты футболистов станут меньше? Наверняка. Вы же видите, что творится с ценами на нефть, курсом доллара. Впрочем, в нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного.

Можем остаться без топовых легионеров? Да, в новых реалиях таких игроков едва ли удастся удержать. Что ж... Будем учиться жить по средствам, - приводит слова Хохлова "СЭ".


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Теги: Хохлов Динамо Коронавирус
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