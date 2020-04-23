В текущем сезоне Лунев провел 14 матчей. "Зенит" после 22-х туров лидирует с отрывом в девять очков.
- У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня.
Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футбол, - сказал Лунев в интервью YouTube-каналу "Честность — не порок".
Напомним, что на данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая.
"Буду рвать ж*пу". Лунев рассказал о мечте играть в топовом европейском чемпионате
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признался, что надеется поиграть за пределами РПЛ.
Фото: twitter.com/matchtv
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