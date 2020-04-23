Газзаев: решение о расширении Премьер-лиги назрело, давайте сделаем это хотя бы сейчас

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев поделился мнением, что количество команд в РПЛ должно быть увеличено до 18-ти.

Фото: Sportbox