Газзаев: решение о расширении Премьер-лиги назрело, давайте сделаем это хотя бы сейчас

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев поделился мнением, что количество команд в РПЛ должно быть увеличено до 18-ти.
Фото: Sportbox
- Любой кризис - это всегда новая возможность для развития. И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола, увеличив количество участников Премьер-лиги до 18 команд. При этом сократив число профессиональных клубов до 54 (сейчас их более 100) и изменив структуру второго дивизиона, разделив его на три зоны - Центр, Запад и Восток.

Решение о расширении Премьер-лиги назрело, и его надо было принимать давно. Давайте уже сделаем это хотя бы сейчас. Нужно сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли 1-2-е места в ФНЛ, – приводит слова депутата СЭ.

Напомним, что 14 клубов РПЛ из 16-ти проголосовали за расширение лиги до 18-ти команд в январе этого года. В РФС эту идею раскритиковали. Футболисты, тренеры, журналисты разделились на два лагеря, споры по поводу включения в лигу еще двух команд продолжаются до сих пор.

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Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура. В нашей стране 62 773 случаев заболевания COVID-19, 4 774 человек выздоровело, 555 - скончалось.


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Теги: Газзаев
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