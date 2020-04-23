Лунев: я реально считаю Гончаренко гением

Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев поделился воспоминаниями о своем первом матче в Премьер-лиге.
Фото: Sportbox
Напомним, голкипер дебютировал в РПЛ в составе "Уфы", наставником которой являлся Виктор Гончаренко, тренирующий сейчас московский ЦСКА.

- Перед своим дебютом в РПЛ я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках все получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шел — и вот оно. Главное, по большому счету, не обо*раться.

У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошел ко мне и говорит: "Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и все. Ничего не придумывай, и все будет нормально". И как рукой сняло волнение. Вышел — поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствие, — сказал голкипер в видео YouTube-канала "Разговор PRO".

Андрей Лунев является воспитанником московского "Торпедо". В "Уфу" вратарь перешел в 2015 году из "Сатурна" и первый сезон отыграл в молодежном составе. Дебют голкипера в РПЛ состоялся 11 сентября 2016 года в матче против "Локомотива".

В декабре 2016 Лунев перешел в "Зенит", подписав контракт на 4,5 года. На данный момент в составе петербургского клуба игрок провел 73 матча в РПЛ и пропустил 51 гол.

Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лунев Гончаренко Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Гнусно и непрофессионально. Ему с этим жить". Талалаев ответил Кикнадзе на слова о смерти Самохвалова
Экс-игрок "Спартака" Алешандре рассказал, как его оскорбил начальник команды за то, что он подстригал ногти
Медведев: досрочные выплаты от УЕФА - хорошая помощь для "Зенита" 2
Бышовец: может быть, на Бердыева есть спрос, но есть ли спрос на его футбол?
Мальфатти: руководству "Спартака" необходимо верить в Тедеско 2
Селюк: смерть Самохвалова на совести Кикнадзе 5
Александр Кержаков воссоздал обложку Pink Floyd (фото) 2
Мать Неймара рассталась с 23-летним бойфрендом, узнав, что ранее он встречался с поваром футболиста 3
Газзаев: абсурдно, что работать Семину или не работать определяют полнейшие дилетанты в футболе 4
Экс-гендиректор "Динамо": 10 миллионов в месяц Погребняку за протирание штанов — перебор 2
"Все затихло". В ДЮСШ Осинников рассказали, что процесс выплаты компенсации за Головина приостановлен 1
Экс-гендиректор "Кубани": когда "Спартак" предлагал увести в тень половину суммы за Попова, я ответил - исключено 11
Парфенов объяснил, что такое "спартаковский дух"
Лунев: я реально считаю Гончаренко гением
Баринов пожертвовал деньги двум больницам
Газзаев: решение о расширении Премьер-лиги назрело, давайте сделаем это хотя бы сейчас 14
Парфенов: у нас в стране футболисты при любых раскладах зажравшиеся, такие слова неприятно слушать 3
Ловчев - о возобновлении РПЛ: непонятно, почему столько матчей надо доигрывать на протяжении долгого времени
Бубнов: Марио Фернандес? Это не тот защитник, сильнее которого нет в Европе. Поэтому не уезжает 1
Русская жена Зе Луиша станцевала на кухне (видео) 13
Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с коронавирусными симптомами
Горлукович: пока в "Спартаке" не наблюдается ни результата, ни игры команды 9
"Буду рвать ж*пу". Лунев рассказал о мечте играть в топовом европейском чемпионате 9
Хохлов: в нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного 4
Джикия признался, что смотрел "Дом-2" 6
Терри - об уходе Моуринью: взрослые мужики рыдали
"Наши рублем поманили — сразу поехал". Рыков пошутил про Нойштедтера (видео)
"Позор Селюку, позор Талалаеву". Гендиректор "Локомотива" - об обсуждениях смерти Самохвалова 3
Кариус подал в суд на "Бешикташ"
"Парма" получила 2000 медицинских масок от группы болельщиков из Китая
Все новости