Напомним, голкипер дебютировал в РПЛ в составе "Уфы", наставником которой являлся Виктор Гончаренко, тренирующий сейчас московский ЦСКА.
- Перед своим дебютом в РПЛ я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках все получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шел — и вот оно. Главное, по большому счету, не обо*раться.
У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошел ко мне и говорит: "Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и все. Ничего не придумывай, и все будет нормально". И как рукой сняло волнение. Вышел — поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствие, — сказал голкипер в видео YouTube-канала "Разговор PRO".
Андрей Лунев является воспитанником московского "Торпедо". В "Уфу" вратарь перешел в 2015 году из "Сатурна" и первый сезон отыграл в молодежном составе. Дебют голкипера в РПЛ состоялся 11 сентября 2016 года в матче против "Локомотива".
В декабре 2016 Лунев перешел в "Зенит", подписав контракт на 4,5 года. На данный момент в составе петербургского клуба игрок провел 73 матча в РПЛ и пропустил 51 гол.
Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Лунев: я реально считаю Гончаренко гением
Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев поделился воспоминаниями о своем первом матче в Премьер-лиге.
Фото: Sportbox
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