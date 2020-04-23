Напомним, Парфенов, будучи футболистом выступал за московский "Спартак" с 1998 по 2005.
- Спартаковский дух? Это просто максимальное отношение к каждому занятию, моменту, эпизоду, всему тому, что ты делаешь. И без болельщиков этого духа быть не может.
Что касается футболки "Кто мы? Мясо!" у Титова, это хорошие и тёплые воспоминания, которые останутся навсегда. Если ты достаточно много выигрывал с этой командой, проводил яркие матчи, то это останется внутри, и этого никто не отберёт, — цитирует специалиста Р-Спорт.
В составе красно-белых Дмитрий Парфенов 4 раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка. Всего за москвичей он провел 125 матчей в РПЛ и забил 15 голов. Также за карьеру футболиста Парфенову довелось поиграть за московское "Динамо", "Сатурн", "Химки".
На сегодняшний день Парфенов является главным тренером екатеринбургского "Урала". После 22-х туров его коллектив занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.
Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за активного распространения коронавирусной инфекции.
Парфенов объяснил, что такое "спартаковский дух"
Наставник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфёнов рассказал, что такое "спартаковский дух".
Фото: ТАСС
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