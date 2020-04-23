"Погребняка пристегнули сюда же. Дескать, я не смог с ним расторгнуть контракт, а Широков смог. Что тут удивительного, если я не хотел платить отступные, а после меня он ушел довольный с полной компенсацией? У Погребняка изначально была невменяемая зарплата. И отсутствовало желание делать шаги навстречу клубу. Пришлось ловить его на глупости, оформлять прогул.
Понимал, что юридически увольнение или штраф в 20 миллионов евро вряд ли удастся прокачать. Но даже те два-три месяца, которые "Динамо" не платило Погребняку в полном объеме, стали облегчением для клубной казны. 10 миллионов в месяц для человека, протиравшего на лавке штаны, явный перебор. Видимо, кому-то очень нужно было подписать с ним такой контракт. В «Тосно», насколько знаю, Погребняк играл за миллион в месяц", — цитирует Муравьева "Матч ТВ".
Погребняк выступал за "Динамо" в период с 2015-го по 2018-й год. В составе "бело-голубых" форвард провёл 29 матчей, в которых забил один гол.
В 2018-м году московский клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с футболистом из-за нарушений трудового договора. Погребняк обратился в палату по разрешению споров РФС, которая обязала "Динамо" выплатить полугодовую зарплату.
В нынешнем сезоне Павел Погребняк выступает за екатеринбургский "Урал". На счету 36-летнего форварда 4 гола в 14-ти матчах в чемпионате и Кубке России.
Экс-гендиректор "Динамо": 10 миллионов в месяц Погребняку за протирание штанов — перебор
Экс-генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о подробностях ухода из московского клуба нападающего Павла Погребняка.
Фото: Sportbox
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