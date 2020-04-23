"Думаю, Тедеско делает очень хорошую работу. Видно, что команда здорово готова как физически, так и тактически. Думаю, он очень умный человек и тренер. У него простые и понятные идеи. На мой взгляд, это отличный выбор для "Спартака". Рад, что он возглавил команду.
Думаю, у Тедеско есть нужные качества и компетенция. Не знаю его лично, не могу судить о его характере, но с ним команда начала играть с отличным движением, позиционированием и так далее. Однако нужно время. Время, чтобы привить команде свой футбол, собрать нужный состав. Руководству необходимо верить в Тедеско. Мне кажется, он может быть отличным выбором для "Спартака" на долгие годы", — цитирует Мальфатти Sport24.
Доменико Тедеско возглавляет московский "Спартак" с октября 2019-го года. На этом посту немецкий специалист сменил Олега Кононова.
Ранее Тедеско работал в Германии, где руководил "Шальке-04" и "Эрцгебриге".
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Тедеско набрали 28 очков.
В настоящее время розыгрыш российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Мальфатти: руководству "Спартака" необходимо верить в Тедеско
Экс-тренер "Спартака" Аттила Мальфатти, работающий в штабе Массимо Карреры, заявил, что Доменико Тедеско - хороший тренер для "красно-белых".
Фото: Getty Images
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